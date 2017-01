Motorsport-Neujahrsempfang IGFC 2017

22.01.2017, 23:10 Uhr

Moderator "Jimmy" Riegler führte durch den unterhaltsamen Abend, im Mittelpunkt standen dieses Mal die österreichischen Staatsmeister und ihre Erfolge.Für das begeisternde Rahmenprogramm sorgten Kabarettist Walter Kammerhofer, die Bläsergruppe des MV-Sulzbach und „Black Flash“. Interessante Diskussionen und anregende Benzingespräche gab es bei den Besuchern bei der Ausstellung historischer und moderner Rennmotorrädern sowie Motoren und Getriebe von Matchless- und Nortonmotorrädern.

Bürgermeister Mag. Anton Silber dankte in seiner Festrede den aktiven Motorsportlern und dem Vereinen IGFC für Ihren Einsatz um den österr. Motorsport und freute sich, dass die Marktgemeinde Garsten neben den traditionellen Oldtimerteilemärkten auch als Veranstaltungsort des Neujahrsempfanges partnerschaftlicher Gastgeber sein darf.LAbg. und Bürgermeister von Traisen (Geburts- und Wohnort des tötlich verunglückten Weltmeisters Rupert Hollaus) Herbert Thumpser berichtet über sein in Kürze erscheinendes Buch, das die Geschichten der österreichischen Staatsmeister präsentieren wird.Weitere Interviewpartner waren Franz Amering, Gründer und Betreiber des Oldtimermuseums Vorchdorf (www.motorradmuseum-vorchdorf.at), sowie Karl Buchmayr, Obmann des Freizeitclubs Saxen (www.freizeitclub-saxen.com).Gerhard Schaukal (www.technischesmuseum.at) erzählte Geschichten über einzigartige historische Motorräder wie die Puch 250 Ladepumpe.An den ehem. Motorradrennfahrer und Staatsmeister Karl Zach überreichten Stropek Wolfgang, Großbichler Roland (www.noc-austria.at) und Grossauer Alfred als Dankeschön für sein Wirken um den historischen Motorradrennsport edle Motorenteile für seine beschädigte Norton.Gratuliert wurden den Siegern des IGFC Cup 2016:1. Platz Högl Johann2. Platz Helfert Markus3. ex aequo Platz Wakolbinger Anni und Föttinger Christian5. Wakolbinger Martin6. Platz Straßer Willi sen.Rennfahrer Wolfgang Terschl übermittelte Grußworte an die Gäste per Konferenzschaltung aus seinem Urlaubsort.Ein Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Motorsportjournalist „Jimmy-Ritchie Riegler“ – nach rd. 50 Jahre Tätigkeit in der Motorsportszene hat sich der mit einem erstaunlichen Fach- und Insiderwissen ausgestattete, bekannt als stets charmanter, positiv gestimmter Streckensprecher, Journalist, Freund und Berater Manfred Riegler in den verdienten Ruhestand zurückgezogen. Obmann der IGFC und noch immer aktiver Motorradrennfahrer Wolfgang Stropek überreichte eine vergoldete Rupert-Hollaus-Statue.2017 wird die IGFC den internationalen Oldtimer- und Teilemarkt in Garsten/Steyr im April und September, das Internat. Adria-Race in Grobnik/Rijeka und das 14. Rupert Hollaus Gedächtnisrennen am Red Bull Ring veranstalten sowie zur Teilnahme am IGFC-Cup einladen. Infos: www.igfc.at