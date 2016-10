V O R A N K Ü N D I G U N G : "Kanada – USA – Alaska – 150.000 abenteuerliche Kilometer“ von Josef LUGHOFER am 29. Oktober 2016 in Pettenbach

02.10.2016, 21:19 Uhr

Die mächtigen Vulkane des „Ring of Fire" führen uns von Seattle bis nach Kalifornien in die wunderschöne Metropole San Francisco. Der amerikanische Wilde Westen ist eines der landschaftlich schönsten Gebiete unserer Erde: Arches, Grand Canyon, Bryce, Antelope, Saguaro, The Wave, Carlsbad Caverns, Mesa Verde, Monument Valley, um nur einige der Highlights zu nennen, haben noch jeden Reisenden in ihren Bann gezogen. Als Kontrast dazu steht die Route 66 mit Harleys und chromblitzenden Trucks, die Metropole Los Angeles, die Spielerstadt Las Vegas, das Death Valley und Hollywood, und die wiederbelebten Westernstädte mit ihren Stunt-Shows. Das größte Ballonfestival mit 20000 Ballonen findet jedes Jahr in Albuquerque, New Mexico statt, eine einzigartiges Spektakel.Von einer der tollsten Städte der USA, von Chicago im Norden über Nashville und Memphis bis zu den Sümpfen des Mississippi bei New Orleans im Süden war ich auf den Spuren des Blues und Rock'n'Roll, und die Events eines Rodeos in Kentucky oder eines Indiander-PowWows in Colorado sollten Sie sich nicht entgehen lassen.Die Reise führt über Florida, Tennessee über endlose Weiten und Farmlandschaften nach Ohio mit den Amish-People, über die Autometropole Detroit wieder zurück nach Kanada in die Provinzen Ontario und Nova Scotia mit den Metropolen des Ostens: Ottawa, Toronto, Montreal und Quebec am St.Lorenzstrom Noch einmal tauchen wir ein in die kanadische Wildnis und Einsamkeit mit den riesigen Vogelkolonien der Basstölpel und Whalewatching der Buckelwale, bevor es Richtung Südosten nach Washington D.C. und in den Big Apple New York gehtLuftaufnahmen der faszinierenden Niagarafälle und der absolute Höhepunkt der Reise – der Indian Summer – wo sich ganz New England in einem gelb-roten, herbstlichen Farbenrausch befindet, bilden den Abschluss der insgesamt fast 3-jährigen Amerikareise.Bei der Cinemascope-PanoramaVision erwachen die USA, Kanada & Alaska für Amerika-Liebhaber, Wildnis-Freaks, notorisch Fernwehkranke und Reiseabenteurer zu neuem Leben, eine bezaubernde, atemberaubende Abenteuerreise.