Auswärtssieg der Steyr Panthers in Gmunden!

12.02.2017, 16:44 Uhr

In einem spannenden ersten Drittel konnten die Panthers durch ein Tor von Aspalter Luca mit 1:0 in Führung gehen, mussten allerdings im selben Drittel noch den Ausgleich hinnehmen.Das ausgeglichene 2.Drittel endete Dank eines gehaltenen Penaltys unseres Goalies Buschberger Manuel torlos.Die Panthers starteten gut ins 2.Drittel und konnten durch einen verwandelten Penalty von Sperrer Tina auf 2:1 erhöhen.Durch einen Konter musste allerdings wieder der Ausgleich hingenommen werden.Die Panthers ließen sich dadurch allerdings nicht beeindrucken und konnten durch die Tore von Sperrer Tina und Eichhorn Elena den Endstand von 4:2 fixieren.Großes Lob an die gesamte Mannschaft für den enormen Kampfgeist !