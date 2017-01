Basketball: Mac's enttäuschen gegen Linz

13.01.2017, 06:04 Uhr

Fotos von Martin SpanringDas ging gewaltig daneben. Missglückter Start in das Jahr 2017 für die Mac's. Im Spiel gegen die Auhof Devils aus Linz schrammten Steyr's Basketballer am Rande des Debakels. Magere 33 Punkte erzielt, dem standen 62 Punkte der Linzer Gäste gegenüber. Klare Niederlage, die Teilnahme an der oberen PlayOff-Gruppe scheint 2 Runden vor Ende des Grunddurchganges gefährdet.

Vorschau:



Steyrs Mannschaft konnte in keiner Weise überzeugen. Wurfquote unter jedem vernünftigen Durchschnitt, viel zu viele Ballverluste. Dazu unbeweglicher Angriff und wenig Teamplay. Die Mac's fanden keine Linie und taten sich gegen die routinierten Gäste sehr schwer. Das Steyrer Team blieb weit unter den Möglichkeiten. Einfach daneben, das Ganze.Positiv der Einsatz von Philipp Hasenauer und den Didovic Brüdern Sanel und Senail. Elmir Brkic kehrte nach Auslandsaufenthalt ins Team zurück. Nicht mehr dabei Emils Sürums, er wechselt nach Wien. Weiterhin außer Gefecht wegen Verletzung/Krankheit: Christian und Michael Galli, Sebastian Hilgärtner.2 Spiele sind im Grunddurchgang noch zu absolvieren. Am Sonntag, 22.1. (20h, Hüttnerschule Linz) treten die Mac's in Linz gegen die Red Devils an, dann folgt das Heimspiel gegen VKL VIKINGS Vorchdorf (Samstag, 28.1., 19h, Stadthalle Steyr-Tabor). Möglicherweise müssen die Steyrer beide Spiele gewinnen, um in die Meisterrunde zu kommen. Nicht einfach. Die mittlere (Abstiegs-) PlayOffGruppe wäre eine herbe Enttäuschung…Juraj Mlynsky 10, Makarije Kovacevic 5, Elmir Brkic 4, Sanel Didovic 4, Senail Didiovic 3, Michael Galli 2, Philipp Hasenauer 2, Patrick Rohrweck 2, Peter Medinger 1.Martin Trummer 18, Moritz Brehm 15, Markus Pargfrieder 15 u.a.Sonntag, 22.01.2017, 20:00 Uhr, Hüttnerschule Linz:Red Devils Linz AG gg. McDonald's Steyr