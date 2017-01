Cross-Geländecup: Flankl und Rattinger siegten in ihren Klassen

30.01.2017, 12:42 Uhr

LAC Amateure Steyr beim 2. Lauf des 38. Neuhofner Cross-Geländecups: Siege durch Flankl und Rattinger

STEYR. Mit 13 Schülern, fünf Jugendlichen und zehn Athleten ging der LAC Amateure Steyr beim 2. Lauf des Neuhofner Cross-Geländecups 2017 an den Start. Zwölf Stockerlplätze heimsten die Steyrer dabei ein.Flankl Franz und Rattinger Daniel siegten in ihrer Altersklasse. 2. Ränge erreichten Bergauer Petra, Kreundl Agnes, Schwarz Veronika,Rattinger Tobias, Heiml Moritz, Kaufmann Sebastian und Rosner David. Hirtenlehner Lucia, Heiml Flora und Binder Rene platzierten sich auf dem 3. Rang. Mannschaftlich verbesserten sich die Läufer vom 2. auf den 1. Platz. 37 Vereine waren am Start.1.LAC AMATEURE STEYR 622 Punkte2.LC Kirchdorf 4993.LAC Amateure Nationalpark Molln 342