Dietach holt sich den Wanderpokal beim Bandenzauber

09.01.2017, 11:12 Uhr

In einer spannenden Gruppenphase steigt Dietach mit neun Punkten (6:2 Tore) gemeinsam mit Bewegung Steyr (7:3 Tore) auf. Die starken Kicker aus St. Ulrich bleiben mit ebenfalls neun Punkten (6:3 Tore) nur knapp auf der Strecke.Turnierfavorit Vorwärts Steyr scheidet mit sieben Punkten bereits in der Vorrunde aus, im letzten Gruppenspiel setzt es für die Rot-Weißen eine 2:3 Niederlage gegen den SV Weyer, wobei Matthias Schöpf alle drei Tore für Weyer erzielt und somit Vorwärts im Alleingang elemeniert.Im ersten Halbfinales spielen dann Bewegung Steyr den SV Weyer um das Finalticket. Der Siegestreffer zum 3:2 für Bewegung von Bashkim Bytyci fällt erst 15 Sekunden vor dem Ende. Bei Weyer ist danach die Luft draußen, das Spiel um den dritten Platz gegen Gaflenz wird klar mit 2:7 verloren.Im Finale geht Dietach gegen Bewegung Steyr durch Christian Lichtenberger schnell in Führung. Kurz vor dem Ende erzielt Hallenkönig Safak Ileli nach einer schönen Soloaktion den 2:0-Endstand.Torschützenkönig wird Ferdinand Unterbuchschachner mit acht Treffer, bester Torhüter Christoph Bachinger vom Atsv Stein.