30.11.2016, 20:58 Uhr

Ja, dann kommt am Samstag den 17.12.2016 um10:00 Uhr in die Eishalle in Steyr.Mitzubringen sind: Eislaufschuhe und Skiunterwäsche. Die restliche Ausrüstung erhält ihr vom Verein.Vorraussetzung: maximales Alter 10 Jahre und Grundkenntnisse im Eislaufen.Die Steyr-Panthers freuen sich auf dich !