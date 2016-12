Führungswechsel beim Team Hrinkow

20.12.2016, 11:58 Uhr

Josef Benetseder und Valentin Zeller sind die neuen sportlichen Leiter bei Hrinkow Advarics Cycleang.

„Noch professioneller auftreten“

Vom Rennrad direkt ins Betreuerauto

Homolka bleibt im Backoffice

STEYR. Kommende Saison setzt das Team Hrinkow Advarics Cycleang auf zwei neue sportliche Leiter: Mit Valentin Zeller kehrt ein alt Bekannter in die aktive Radsportszene zurück. Der gebürtige Bad Ischler sammelte seine ersten sportlichen Kenntnisse im Sport BORG und war bereits im Juniorenalter sowie in der U23 Mitglied des Nationalteams. Dort bestritt er einmal die Weltmeisterschaft bei den Junioren im Querfeldein, sowie zweimal die WM als U23 Fahrer. Nach seiner Teilnahme bei der Österreich Radrundfahrt widmete sich der 39 jährige im Jahr 2003 den Langstreckenrennen, wo er 2004 den Weltmeistertitel nach Österreich holte. Neben der Teilnahme beim Race Across America und der 24h Mountainbike Weltmeisterschaft, wo er 2006 den 3. Platz einfuhr, schrieb er sich 2007 ins Guiness Buch der Rekorde mit einem 24h Höhenmeter Weltrekord. 2008 krönt er sich zum Vizeweltmeister im Ultracycling. Zeller ist hauptberuflich selbständig und betreibt die Firma Bike & Tri Tours, wo er Rennrad und Triathloncamps in Spanien und Kroatien organisiert. Den Profisport konnte er allerdings nie aus den Augen lassen, weshalb er nun die sportliche Leitung beim Team Hrinkow Advarics Cycleang übernimmt.„Die Mischung aus arrivierten und jungen Rennfahrern finde ich spannend und ich bin davon überzeugt, dass wir kommende Saison einen weiteren Schritt machen werden, um vor allem auch in Österreich einige Rennen zu gewinnen“, wirkte Zeller motiviert. „Der Einsatz von Alexander Hrinkow und seinem Sohn Dominik finde ich beeindruckend und ich möchte mit meiner Erfahrung aus über 15 Jahre Radrennsport dem Team helfen, noch professioneller aufzutreten“.Auch Josef Benetseder, der erst vergangene Saison seine aktive Radsportkarriere beendete, wechselt ins Betreuerauto. Neben seinem Hauptberuf als Büroangestellter bei seinem damaligen Sponsor Pizza & Baguette wird der Oberösterreicher künftig die Kommandos aus dem Konvoi geben. Benetseder galt im Fahrerfeld bereits als ausgefeilter Taktikfuchs und kann auf reichlich Erfahrung zurückgreifen. 2006-2009 fuhr er beim Pro-Continental Team Volksbank, welches er 2010-2012 als Continental Team weiter begleitete. Dort feierte er auch seinen größten Triumph mit dem Gewinn des Bergtrikots bei der 62. Österreich Radrundfahrt im Jahr 2010. „Das Bergtrikot ist für mich noch immer das schönste im Peloton. Zukünftig werde ich alles geben, damit unser Team weiter fleißig Führungstrikots sammeln kann“, so der künftige sportliche Leiter. Nach einem kurzen Ausflug zum Team WSA und Team Tirol kam Benetseder 2014 zum Team Hrinkow Advarics Cycleang.Adam Homolka bleibt dem Team im Bereich Backoffice ebenfalls erhalten. Der Tscheche widmet sich in Zukunft anderen beruflichen Tätigkeiten, wird aber weiterhin die Fäden im Hintergrund ziehen.