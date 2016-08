Gaflenzer Laufsporttag: Große Schlussverlosung am 10. September

29.08.2016, 10:37 Uhr

Am Samstag, den 27. August, wurde bei strahlendem Sonnenschein der 17. Gaflenzer Laufsporttag ausgetragen.

Cupsiegerehrung am 10. September

GAFLENZ. 150 Kinder und 90 Erwachsene nahmen an den Bewerben teil und genossen an diesem herrlichen Sommertag die sehr gute Stimmung am Wettkampfgelände. Zahlreiche Zuseher feuerten die Sportler an und ließen sich an dem lauen Sommerabend bei Zeltfeststimmung mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen. Der Veranstalter, die Wintersportgruppe Gaflenz, leistete mit seinen zahlreichen Helfern ganze Arbeit und organisierte ein Sportfest, dass noch vielen lange in Erinnerung bleiben wird. Im Rahmen der Veranstaltung wurde der 5. und somit letzte Lauf des Wickie Sparkassen Kinderlauf Cups ausgetragen. Die Gesamtsieger der Laufcups stehen nun fest.Die Cupsiegerehrung mit großer Schlussverlosung von Preisen im Wert von € 3.000,- findet am 10. September ab 16 Uhr im Maria Neustift statt. „Dieser Ennstaler-Kinderlaufcup mit den veranstaltenden Gemeinden Gaflenz, Weyer, Reichraming, Großraming und Maria Neustift erfreut sich großer Beliebtheit und hat sich mittlerweile als fixe Größe im Sportkalender der Region etabliert“, so Helmut Stubauer vom Organisationskomitee. Nicht nur die Kinder, sondern auch die sportbegeisterten Erwachsenen kamen beim Gaflenzer Laufsporttag auf ihre Rechnung. Beim Mountainbike Radrennen auf den Heiligen Stein konnte sich wie im Vorjahr Markus Stockner durchsetzen. Er benötige für die rund 8000 m lange Strecke mit 340 Höhenmetern 18:46 Minuten. Bei den Damen erzielte Herta Frehsner mit 25:18 min die Tagesbestzeit. Bei den Bergläufern waren Bernd Schadauer mit 35:44 min und Julia Mühlbacher mit 38:39 min nicht zu schlagen. Die Wintersportgruppe Gaflenz bedankt sich bei den zahlreichen Helfern und Sponsoren die wesentlich zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Sämtliche Ergebnisse der Veranstaltung finden sich unter www.wsg-gaflenz.at