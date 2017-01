Gleich sechs Junghexen vertraten Oberösterreich beim Bundesländercup

06.01.2017, 12:40 Uhr

Der oö. Basketballverband entsendete zu diesem traditionsreichen Turnier der besten U14 Spielerinnen und Spieler aller Bundesländer jeweils zwei Teams bei den Mädchen und zwei Teams bei den Burschen. Insgesamt machten 16 begeistere Sportlerinnen und Sportler sowie die beiden Coaches Michael Dittrich (WBC Wels) und Matyas Sillo (VKL VIKINGS Vorchdorf) die Reise nach Tulln mit.Im Mädchen-Bewerb starteten 12 Teams. Das Team OÖ 1 konnte in der Gruppen-phase 3 Siege einfahren, musste sich aber auch zwei Mal geschlagen geben(NÖ 1, Burgenland 1) und beendete die Gruppenspiele auf dem 3. Tabellenrang.In der anderen Gruppe zeigte das Team OÖ 2 groß auf: in fünf Spielen gelangen4 Siege. Die einzige Niederlage gegen den Titelverteidiger aus Wien "bescherte"Platz 2 und somit ein rein oberösterreichisches Viertelfinale. Das „interne“ Duellwar dann nichts für schwache Nerven. In einer dramatischen Partie setzte sich das „2er-Team“ mit 7:6 durch und zog ins Semifinale ein. Für das Team OÖ 1 ging es in die Platzierungsspiele. Diese Partien wurden souverän gewonnen, was schließlich Platz 5 bedeutete.Das „2er-Team“ traf im Halbfinale wieder auf Wien 1, wo es gegen das überlegene Team neuerlich nichts zu holen gab. Im abschließenden Spiel um den 3. Platz gegen das Team Burgenland 1 mussten die Mädchen leider den körperlichen Strapazen Tribut zollen und beendeten somit den BLC 2017 auf dem 4. Platz.Am Wettkampf der Burschen nahmen 15 Teams teil. Auch hier zeigten die 2 Teams aus OÖ nach den Plätzen 3 und 4 in der Vorrunde in den spannenden Viertelfinal- und Platzierungsspielen tolle Leistungen und so kam es im abschließenden Spiel um Platz 5 und 6 wiederum zu einem rein oberösterreichischen Duell. In diesem Match konnten sich die Jungs vom Team OÖ 1 durchsetzen.