In Garsten fliegen wieder die Birnstingl

04.01.2017, 12:35 Uhr

Garstner Birnstinglmeisterschaft 2017 von 23. bis 28. Jänner

GARSTEN. Die bereits zur Tradition gewordene Veranstaltung, organisiert vom SC Real Dambach, findet bei ausreichenden Temperaturen auf den Eisstockbahnen beim Real-Sportheim in Gasrten statt. Falls keine Eisbahnen zustande kommen, wird mit „Birnbummerln“ in der Stocksporthalle Garsten gespielt.Die Garstner Birnstinglmeisterschaft konnte in den letzten Jahren jeweils mit35 Mannschaften durchgeführt werden, das entspricht 140 Teilnehmern.Damit ist dieses 6-tägige Turnier vom Starterfeld her die größte Garstner Wintersportveranstaltung. Nennschluss ist am Freitag, 13. Jänner.Heuer neu: Pro Mannschaft sind maximal zwei aktive Vereinsschützen erlaubt.Gespielt wird ein Mannschaftsbewerb „halbolympisch“ mit jeweils vier Personen pro Team. Für Fragen steht Herbert Gschneidtner vom SC Real Dambach Sektion Stocksport tel. unter 0664 88 37 11 73 oder per Mail an herbert.gschneidtner@gmx.at zur Verfügung.