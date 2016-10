Minigolf European Cup 2016: ASKÖ MSC Steyr unter den top 5 Vereinen Europas

03.10.2016, 12:50 Uhr

Mit dem Bahnengolf Mannschaftsmeistertitel 2016 hat sich der ASKÖ MSC Steyr für den Europacup – die Champions League – der Vereinsmannschaften in Neutraubling (D) qualifiziert.

Platz 5 hinter Schweden, Deutschland und Tschechien

STEYR. Von 29. September bis 1. Oktober kämpften die besten Vereinsmannschaften Europas um die Medaillen. Der ASKÖ MSC Steyr zog mit sehr guten Leistungen am Donnerstag und Freitag als Vierter in das Finale am Samstag, 1. Oktober 2016, ein.Dort belegte man hinter dem Sieger und Titelverteidiger Uppsala (Schweden), Hardenberg (Deutschland), Skoghall (Schweden) und Olomouc (Tschechien) den hervorragenden fünften Rang.Mit dabei waren die Stammspieler vom ASKÖ MSC Steyr Philipp Albrechtsberger, Robert Konrad, Bernd Gaida, Gregor Müller, Florian Brauner, Thomas Emichsowie die Leihspieler Mario Dangl (Stammverein Eferding) und Harald Exl (Stammverein PSV Steyr).Mehr dazu lesen Sie hier