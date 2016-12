Nächster Turniersieg für Garstener U13-Kicker

28.12.2016, 19:52 Uhr

Die hervorragende Bilanz der Mannschaft von Coach Alex Kühberger:4 Siege und 1 Unentschieden in der Vorrunde-Gruppe B und ein Gesamt-Torverhältnis (ohne Penaltyschiessen) von 13:5. Halbfinale gegen TSV Frankenburg 1:1 (3:2 im Penaltyschiessen).Folgende Spieler kamen zum Einsatz (in Klammer die Anzahl der erzielten Tore):Tor: Felix Mayrhofer; Daniel Bendra (1), Noa Bertignoll, Georg Braun (6), Elias Caliskan (2), Maxi Klement (1), Lukas Knaller (1), Daniel Rosner, Simon Strauss (2)Dritter wurden die Kicker vom ATSV Stein, welche die Vorrundengruppe A ebenfalls klar dominierten und erst im Halbfinale an den eigenen Nerven und somit am späteren Finalisten TSV Winhöring scheiterten.