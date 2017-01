Piloxing-Knockout mit den Losensteiner Kickern

26.01.2017, 09:22 Uhr

Piloxing ist Intervalltraining und Kombination aus Pilates und Boxen – „Knockout“ ist die Powerversion.

An körperliche Grenzen stoßen

LOSENSTEIN. In den Genuss von Aufbautraining der etwas anderen Art kamen kürzlich die Losensteiner Fußballer: Carina Vorderwinkler aus Losenstein ist ausgebildete Zumba- und Piloxingtrainerin und zeigte den Kickern, dass man auch mit alternativen Trainings ordentlich ins Schwitzen kommen kann. 45 Minuten lang hat die 24-Jährige die Burschen beim „Piloxing-Knockout“ auf Herz und Nieren geprüft.Dieses Mörder Training aus Boxen, Pilates, Sprung und Bewegung testet nicht nur die Ausdauer, sondern auch die Fähigkeit, die eigenen, körperlichen Grenzen zu überwinden.„Dieses Training ist perfekt für Fußballer, weil so viele Muskelgruppen anspricht, die Gehirnhälften angeregt werden und Kondition gefragt ist. Außerdem macht es einfach Spaß, sich in der Gruppe zu motivierender Musik so richtig auszupowern“, freut sich Vorderwinkler. Alle weiteren Infos per Mail an c.vorderwinkler@gmx.at