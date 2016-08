Platz 12 für Bäckermeister Fröhlich bei Bäcker und Konditoren Rad-WM

29.08.2016, 10:45 Uhr

Am 21. August fand die 30. Rad-Weltmeisterschaft der Bäcker, Konditor und Müller in Parma, Italien statt. Die Region Parma ist berühmt für den traditionell hergestellten Schinken und den Parmesankäse.

Platz 12 für Rainer Fröhlich

Ergebnisse:

STEYR. Nach mehr als zehn Jahren Abstinenz nahm heuer auch wieder ein österreichisches Nationalteam teil. Trotz der kurzen Anmeldefist und der deshalb schwierigen Verteilmöglichkeiten der Infos zu dieser internationalen Veranstaltung starteten sechs hochmotivierte Rennfahrer in vier Altersklassen. Diese wurden von acht Fans/Betreuern tatkräftig unterstützt und lautstark angefeuert.Das diesjährige Antreten einer österreichischen Mannschaft sorgte für große Freude bei den teilnehmenden Nationen. Österreich hat ja bei dieser Veranstaltung eine lange Tradition und die WM´s wurden bereits zwei Mal in Österreich ausgetragen. Diese wurden von unserem langjährigen Präsidenten Karl Neubacher aus Wieselburg organisert. Als Dank für die langjährige Arbeit wurde ihm zum 30. Jubiläum eine sehr originelle Trophäe überreicht.Das Rennen war ein anspruchsvoller Rundkurs mit 6,5 km Länge und 40 hm je nach Altersklasse 11 – 13 x zu absolvieren. Dabei wurde ein Schnitt von über 37km/h erreicht.Es nahmen über 85 Teilnehmer aus Italien, Frankreich, Niederlande, Schweiz, Deutschland, Slowakei und Polen teil. Unsere Sportler konnten dabei hervorragende Leistungen bringen. Speziell in den älteren Kategorien nutzten die Italiener ihre Heimstärke mit vielen starken Fahrern, davon mehrmaligen Weltmeistern und einer sehr mannschaftsorientierter taktischen Fahrweise super aus.2.Platz Philipp Kain, Linauer&Wagner Backstuben, Lichtenwörth4.Platz Florian Riesenhuber, Bäckerei Riesenhuber Neufurth/Amstetten2.Platz Harald Bletzacher, Stamag12. Platz Rainer Fröhlich, Bäckerei Fröhlich, Steyr7. Platz Karl Broschek, Linauer&Wagner Backstuben, Lichtenwörth16. Platz Karl Neubacher, Bäckerei Neubacher, Wieselburg

Interessierte können schon jetzt ihr Interesse über folgende E-Mail Adressen bekanntgeben. Sie werden dann immer zeitnah über alle Neuigkeiten informiert.Karl.Neubacher info@neubacher.cc und Karl Broschek karl.broschek@linauer.atDie nächsten WM´s finden 2017 in Polen, 2018 in Frankreich, 2019 in Slowakei statt und vielleicht 2020 wieder in Österreich. Dazu wird eine gesamtösterreichische Kraftanstrengung der gesamte Bäcker-, Konditoren- und Müllerbranche notwendig sein.