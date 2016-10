Sieg, Stockerl, Finale: Apollo21-Senioren bei der ÖM erfolgreich

03.10.2016, 16:52 Uhr

Steyr : Stadthalle Steyr-Tabor |

Für die Senioren-Tanzpaare war die ÖM in Steyr der Höhepunkt im heurigen Turnierkalender

Am ersten Oktoberwochenende fanden die Österreichischen Meisterschaften der Senioren im Tanzsport statt. Zwei Tage lang kämpften alle Leistungs- und Altersklassen um Plätze, Punkte und Pokale. Vom Team Apollo21 konnten sich drei Paare für das jeweilige Finale qualifizieren. Michaela und Christian durften sich über einen Sieg und einen dritten Platz freuen. Gerti und Hans kamen in der höchsten Lateinklasse (S) ebenfalls aufs Stockerl, sie wurden Dritte. Dazu kamen noch Finalplätze für Gerti und Hans, sowie für Martina und Erich. Für die Finalisten gab es Urkunden und Sachgeschenke. Besonders bemerkenswert: Alle drei Paare waren an beiden Turniertagen erfolgreich.

Hier die Zusammenfassung der Leistungen der Paare des Floridsdorfer Tanzstudios Apollo21 bei der Österreichischen Meisterschaft der Senioren:



1. Platz Lat C I Michaela und Christian3. Platz Lat C II Michaela und Christian6. Platz Sta B I Martina und Erich5. Platz Sta B II Martina und Erich6. Platz Sta S III Gerti und Hans3. Platz Lat S III Gerti und HansDie Paare, die Mitglied im Apollo21 sind, starten für unterschiedliche ÖTSV-Clubs. Michaela und Christian starten für Union St. Andrä-Wördern Sektion Tanzen, Gerti und Hans für UTSC Starlight Wien, Martina und Erich für UTSC Casino Wien.