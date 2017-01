Start zum Ennstalcup 2017

01.01.2017, 23:43 Uhr

Die Fortsetzung des Cups folgt am Samstag,21.Jänner und Sonntag,22.Jänner in Hinterstoder. Samstag bestreiten die Kinder zwei Riesentorläufe. Am Sonntag, 22.Jänner greifen dann auch die Rennläufer ab Schüler mit zwei Riesentorläufen in den Cup ein. Es gibt vier Rennen ohne Streichresultat. Titelverteidiger sind Nicole Gruber vom WSV Trattenbach und Lukas Nagler von den Naturfreunden Großraming. Der Slalom wird am 28.Jänner stattfinden und soll am Königsberg oder in Lackenhof am Ötscher gefahren werden.Das letzte Rennen zum Ennstalcup soll mit allen Rennläufern am Samstag,18.März in Hinterstoder im Szene gehen.Die Endsiegerehrung findet am Samstag,22.April in Großraming statt.Für den von den Kindern bis zur U16 sehr beliebte Stocki Cup, veranstaltet von der WSG Gaflenz stehen die Termine ebenfalls fest. Er soll am Freitag,27.Jänner und Freitag,17.Februar zur Austragung kommen.