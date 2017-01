Steyr Panthers zeigen den Linzern die Krallen !

12.01.2017, 18:14 Uhr

In einem extrem spannenden Heimspiel konnte die Spielgemeinschaft sensationell die U 13 der Black Wings Linz besiegen.Steyr ging im 1.Drittel durch die beiden Tore von Ben Teufel in Führung.Das Mitteldrittel konnte mit 0:0 gehalten werden.Im Schlussabschnitt konnten die Linzer mit 2 Toren den Ausgleich erzielen.Als das Spiel zu kippen drohte, konnte Maierhofer Jan mit seinem "Game-winning-goal" den Schlusspunkt setzen.Endstand 3:2 für die SpielgemeinschaftAssists: 1 x Sperrer Tina 1 x Teufel Ben.Gratulation an die Jungs und Mädels.