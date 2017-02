Unglaubliches Wochenende für die TV-VBC Supervolley-Damen

06.02.2017, 08:00 Uhr

Drei Spieltage, fünf Spiele, vier Siege und eine grandiose Leistung.

Als ungeschlagene Siegerinnen des Grunddurchganges und zweite im oberösterreichischen Volleyballcup beschließen die Damen vom TV-VBC Supervolley das Wochenende.

Drei Siege mit jeweils 3:0 im Finale der Meisterschaft, 29 Punkte aus 10 Spielen ist die beeindruckende Bilanz der Wiedereinsteigerinnen im Grunddurchgang der 2. Volleyball-Landesliga. Als Draufgabe dann am Sonntag noch das Cup-Final 4, das im Finaleinzug gipfelte. Masseur Matthias hatte alle Hände voll zu tun, um die Mädels nach dem anstrengenden Programm fit fürs Finale gegen die Mädels von Steg zu machen, und er hat großartige Arbeit geleistet. Die Damen präsentierten sich angriffslustig und vor allem unglaublich stark in der Abwehr. Der erste Satz ging mit 23:25 knapp verloren, den zweiten konnte das Team von Seba Hirschinger deutlich für sich entscheiden, ehe die Stegerinnen aufdrehten und den 3. Satz deutlich für sich entschieden. Im vierten und letzten Satz bewiesen die TV-VBC-Supervolleys noch einmal Kondition und Kampfgeist, mussten sich aber schlussendlich mit 22:25 geschlagen geben. Silbermedaille! Coach Hirschinger: „Ich bin stolz auf die Mädels, ich habe noch nie eine Mannschaft so verteidigen und kämpfen gesehen wie in diesem Finale, Gummiwand ist noch untertrieben!“