Auftakt für Stammtisch 4.0

30.01.2017, 15:57 Uhr

Auf fast 20 Jahre Unternehmensgeschichte blickt das IT-Unternehmen comp.nets.go. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Leistungen in den Bereichen IT-Infrastruktur, IT-Services sowie IT-Sicherheit. Dass alle drei Bereiche gleichermaßen relevant für „Internet of Things“ sind, wurde in den Vorträgen erläutert.

Dass das Thema IT-Security längst nicht mehr nur kleine Betriebe betrifft, die sich wenig um Datenschutz kümmern, sondern quer durch die Bank für große wie kleine Unternehmen ein Thema ist, schildert Valentin Eder. Er möchte ein Bewusstsein für Internet of Things (IoT) im Unternehmenskontext Industrie 4.0 schaffen. Im Bereich Sicherheit stellen heutzutage nicht die gezielten Angriffe, sondern die Masse an teilautomatisierten Angriffen ein Problem dar. „IT-Sicherheit verlangt ein ganzheitliches Konzept, das sichere Software und Hardware verbindet. Denn was nützt mir eine sichere Software in einem unsicheren Netzwerk?“, so Eder. Einen sensiblen, strukturierten und durchdachten Umgang mit dem Thema Datensicherheit fordert nicht zu Letzt auch die neue Gesetzesnovelle zu IT-Sicherheit den Unternehmen ab.Peter Reinthaler verwirklicht bei comp.nets.go seine Leidenschaft zu Funktechnik, Nachrichtentechnik und EDV Netzwerken. Er zeigte mit anschaulichen Beispielen den Unterschied zwischen Theorie und Praxis beim WLAN.Für Dietmar Gotzmann, Geschäftsführer von comp.nets.go, ist das Zusammenspiel von IT-Infrastruktur, IT-Services und IT-Sicherheit wesentlich. Gotzmann: „Wir möchten Klein- und Mittelunternehmen leistbare und qualitativ hochwertige Technologien anbieten.“ Diese umfassen unter anderem Lösungen in den Bereichen Privat Cloud, Berechtigungsmanagement und Firewall. Für Sonderlösungen steht zudem ein eigenes Rechenzentrum im Schwesterunternehmen zur Verfügung.Networking beim Stammtisch 4.0Beim kulinarischen Networking nutzten die zahlreichen Besucher und Besucherinnen die Möglichkeit sich kennenzulernen und ihre Ideen auszutauschen. Walter Ortner von TIC Steyr: „Der Stammtisch 4.0 öffnet Grenzen und bietet Einblicke in andere Unternehmen und Themen. Nur so kann Innovation entstehen.“ Bereits zwei Start-ups seien aus den Stammtischen 4.0 hervorgegangen, zieht Paul Voithofer erfreut die Bilanz.Nächster Stammtisch im FebruarDie nächste Gelegenheit bietet der Stammtisch 4.0 bei Auris IT Consult GmbH zum Thema „Registrierkassenpflicht“ am 27. Februar im Schloss Lamberg. Die Veranstaltungsreihe Stammtisch 4.0 wird von TIC Steyr in Zusammenarbeit mit Voithofer und Partner organisiert. Nähere Infos finden Sie in Kürze auf www.tic-steyr.at