Erfolgreiches Pilotprojekt am BFI Steyr

08.12.2016, 09:36 Uhr

Beide Teilnehmer konnten mangels Voraussetzungen vorerst nicht in die Werkmeisterschule aufgenommen werden. Das BFI OÖ erarbeitete gemeinsam mit den Teilnehmern ein maßgeschneidertes Ausbildungsmodell, dass die zeitverzögerte Aufnahme in die Werkmeisterschule ermöglichte. Dabei wurde besonders Wert gelegt, doppelte Ausbildungsinhalte zu vermeiden.Die beiden Teilnehmer konnten durch die Absolvierung des einschlägigen Lehrabschlusses die für die Werkmeisterschule erforderlichen Zusatzqualifikationen erlangen und zeitgleich gemeinsam mit den Kollegen den Abschluss zur Werkmeisterschule feiern.

Lukas Kaltenberger, 29 Jahre alt, hat die Handelsakademie abgeschlossen und konnte daher seine große Liebe zur Technik nie wirklich ausleben. In der BFI-Werkmeisterschule kam er voll auf seine Kosten. Er hatte den Vorteil, dass ihm die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik angerechnet wurden, wodurch er sich viel Zeit ersparte. „Das Ausbildungskonzept war perfekt auf meine Bedürfnisse abgestimmt“, ist Kaltenberger begeistert. Er arbeitet bei BMW und freut sich auf bevorstehende Veränderungen in seinem Tätigkeitsbereich. Sein 23-jähriger Kollege Markus Panholzer hat ursprünglich die dreijährige Hotelfachschule in Weyer absolviert. Jetzt arbeitet er in der SKF und hat durch den Abschluss von Lehre und Werkmeisterschule den Vorteil, mit Technikern auf Augenhöhe sprechen zu können. „Das wird mir bei meiner weiteren beruflichen Zukunft sicher zugutekommen“, sagt Panholzer, der über das Pilotprojekt ebenfalls in höchsten Tönen schwärmt. „Die kleinen Gruppen, in denen wir arbeiteten, waren hervorragend. Man ist am BFI keine Nummer, sondern ein Mensch!“Gudrun Wolfschwenger ist jedenfalls glücklich und stolz über ihre zwei Schützlinge: „Wichtig ist es, ein durchgängiges Ausbildungsmodell anzubieten.Hinweis: Die nächste Werkmeisterschule am BFI Steyr in der Fachrichtung Maschinenbau-Betriebstechnik, startet am 27. Februar 2017 von Montag bis Freitag als Tageskurs und ist auch bildungskarenzfähig. Nähere Informationen erhalten Sie im Internet auf www.bfi-ooe.at, unter der Serviceline 0810 / 004 005 oder am BFI Steyr bei Frau Ivana Maric unter ivana.maric@bfi-ooe.at