"Für jeden, der Neues lernen will"

30.12.2016, 00:30 Uhr

Zweiter Bildungsweg: Die Abendschule der Fachschule Kleinraming

KLEINRAMING. "Es ist ganz etwas anderes als früher in der Schule", so beschreiben Teilnehmer der derzeit laufenden Abendschule der Fachschule Kleinraming den Unterricht. Natascha Winkler aus Steyr ist eine davon. Die gelernte Tischlerin arbeitet derzeit in einem Lager. Winkler möchte später einen Bauernhof bewirtschaften und besucht deshalb die Abendschule. "Man lernt viele Dinge, die man später brauchen kann. Beispielsweise Reste verwerten beim Kochen. Aber auch der Praxisunterricht bringt mir sehr viel", so Winkler."Vom gesundheitlichen Aspekt wird in der Abendschule sehr viel durchgenommen, beispielsweise über Hausmittel, Salben selber herzustellen oder Krankenpflege", erklärt Andrea Peneder. Die Kremsmünstererin ist derzeit in Karenz und wird später einmal einen Bauernhof übernehmen. "Da ist die Karenz jetzt ein guter Zeitpunkt für die Abendschule", so Peneder.Claudia Steininger hat im Verkauf gelernt und ist ausgebildete Kindergarten-Helferin. "In der Abendschule gibt es nicht nur Theorie. Wir machen auch sehr viel in der Praxis und können so ausprobieren".Als zusätzliche Belastung zu Arbeit, Familie & Co sehen die drei die Ausbildung in der Abendschule nicht, ganz im Gegenteil: "Man kommt gern her. In der Abendschule in der Fachschule ist ein lockeres Klima. Der Zusammenhalt in der Klasse passt und die Lehrer sind wirklich toll", sind sich die drei einig und geben auch gleich eine Empfehlung ab: "Die Abendschule ist für jeden, der Interesse hat, etwas Neues zu lernen."

• Unterrichtsschwerpunkte: Gesundheit- und Persönlichkeitsbildung, Psychologie und Pädagogik, Wirtschaftskunde und Marketing, Haushaltsmanagement, Ernährung, Textilkunde, Landwirtschaft und Gartenbau und Betriebswirtschaft und Rechnungswesen.• Unterrichtsdauer: Vier Semester, von September bis Juli. Vorgesehen sind ein Abend pro Woche, dazu ergänzend Freitag oder Samstag, wobei die Unterrichtstage und -zeiten nach Absprache mit den Teilnehmern fixiert werden.• Praktische Fächer: Kochen und Küchenführung, Haushaltsführung und Werken, Gartenarbeit und kreatives Gestalten, Textilverarbeitung, Schulautonome Spezialgebiete wie beispielsweise Gesundheitstraining.• Mit einer Prüfung kann der Facharbeiter erworben werden. Zusatzqualifikation für den Caterer. Infos: Fachschule Kleinraming, Tel. 07252/30739, www.fachschule-kleinraming.at