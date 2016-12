„Ich liebe einfach die Technik“

21.12.2016, 00:30 Uhr

Auch 2017 starten neue Lehrlinge bei SKF Steyr durch. Bewerbungsfrist endet am 19. Jänner 2017.

STEYR. Innovative Windkraft, die Formel 1, Hochgeschwindigkeitszüge uvm. – die Kunden und Einsatzgebiete des SKF Werkes Steyr lesen sich wie das „who is who“ der High-Tech- und Innovationsszene. „Innovation macht Spaß“, ist SKF Personalchef Werner Freilinger überzeugt. „Das begeistert auch unsere Lehrlinge!“Ausbildung macht SpaßDass ihr die Berufsausbildung bei SKF Steyr so richtig Spaß macht, merkt man Sandra Dorninger von der ersten Sekunde weg an. „Ich liebe Technik. Und bei SKF kann ich mich voll einbringen und wertvolle Erfahrungen sammeln“, erzählt die angehende Zerspanungstechnikerin im Gespräch. Und wie ist es als Frau in einer Männerwelt, wollen wir wissen. „Persönliche Stärken und Einsatz zählen, da macht es keinen Unterschied, ob man ein Mann oder eine Frau ist. Wir alle sind SKFler und sehr stolz drauf!“

Steyr als Vorzeigebetrieb„Unsere Lehrmädchen beweisen eindrucksvoll, dass Frauen und Technik – entgegen so manchem Klischee – sehr gut zusammenpassen“, berichtet SKF Steyr Personalchef Werner Freilinger. „Nicht das Geschlecht ist entscheidend, sondern die Einstellung, die Wissbegierigkeit, die Freude an Innovation und individueller Produktlösung.“ Denn diese Kombination aus Zukunftsorientierung und Problemlösungskompetenz seien grundlegende Erfolgsfaktoren, so Freilinger. Eine nachhaltige Unternehmensphilosophie, die Wirkung zeigt. Nicht von ungefähr gilt der Standort Steyr heute im internationalen SKF Konzern als Vorzeigebetrieb und Benchmark.Rund 1.000 Menschen haben im SKF Werk Steyr einen attraktiven Arbeitsplatz. Ein Jahresumsatz von rund 317 Millionen Euro macht den Standort zu einem der größten Industriebetriebe des Landes. Zum Selbstverständnis des Leitbetriebes gehört eine nachhaltige Aus- und Weiterbildung. Und da an vorderster Stelle eine nachhaltige Lehrlingsausbildung.Stolz auf Lehrlinge„Wir sind sehr stolz auf unsere Lehrlinge“, freut sich Werner Freilinger, dass der SKF Teamgeist auch bei seinen Youngsters überall spürbar ist – in der Arbeit genauso wie bei Wettkämpfen, wie zum Beispiel beim alljährlichen Drachenbootrennen in Steyr. Da konnten die jungen SKFler zuletzt auch eine ausgezeichnete Platzierung erzielen.Bewerben lohnt sichUnd schon geht’s zum nächsten Wettbewerb für all diejenigen, die künftig ebenfalls ins „SKF Lehrlingsboot“ wollen. Denn auch 2017 wird sich SKF Steyr wieder mit neuen Lehrlingen in den Lehrberufen Bürokauffrau bzw. -mann, Prozesstechnik, Metalltechnik – Werkzeugbautechnik, Elektrotechnik – Anlagen- und Betriebstechnik, Metalltechnik – Zerspanungstechnik, Mechatronik, Werkstofftechnik und KontstrukteurIn - Maschinenbautechnik verstärken. Eine tolle Chance! „Sich der eigenen Stärken bewusst sein und Einsatz zeigen“, gibt Lehrmädchen Sandra Dorninger als Tipp mit auf den Weg zur Bewerbung. „Es lohnt sich!“Interessierte junge Damen und Herren erhalten weitere Informationen unter www.skf.at bzw. bei Tina Hohenthanner: tina.hohenthanner@skf.com. Achtung: Die Bewerbungsfrist endet mit 19. Jänner 2017.