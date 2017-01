Lehre bei SKF: „Hallo Zukunft!“

04.01.2017, 01:00 Uhr

Als Lehrling bei SKF Steyr durchstarten. Bewerbungen sind noch bis 19. Jänner möglich.

STEYR. Formel 1 Boliden, Hochgeschwindigkeitszüge, Windkraftwerke – die Mobilitätslösungen von SKF Steyr lesen sich wie das Who-is-Who der Innovationsbranche. Nun sucht das Unternehmen wieder neue Lehrlinge. Eine Top-Chance für Youngsters, die mit Lehre Karriere machen wollen. SKF Steyr ist im internationalen SKF Konzern das weltweite Entwicklungs- und Kompetenzzentrum für Wälzlagertechnologie. Diese Technologie sorgt für effiziente Mobilität unterschiedlichster Art – vom Rennwagen bis zum Windkraftwerk.„Erfolge werden durch Menschen gemacht“, betont SKF Steyr Vorstandsvorsitzender, Franz Hammelmüller. So setzt der Standort, der mit rund 1.000 Mitarbeitern zu den größten und attraktivsten Arbeitgebern der Region zählt, auch auf eine fundierte Lehrlingsausbildung. „Gerade starten unsere neuen Youngsters so richtig durch, gleichzeitig beginnt schon wieder die Bewerbungsphase für 2017“, berichtet Hammelmüller.Die Ausbildungspalette bei SKF ist breit und spannend: von der Prozesstechnik, Metalltechnik, Zerspanungstechnik, Mechatronik, Maschinenbautechnik bis hin zur kaufmännischen Ausbildung. Egal, welcher Beruf gewählt wird, sie alle haben großes Zukunftspotential in einem High-Tech-Leitbetrieb. Dass Technik längst nicht mehr nur männlich ist, beweisen zahlreiche Powerfrauen bei SKF. Denn es geben auch immer mehr Mädchen als Lehrlinge in der High-Tech-Welt des Werkes in Steyr Gas. So hat Technik auch schon längst das Klischee überwunden, schmutzig und laut zu sein.Noch bis 19. Jänner können sich High Potentials für die Lehrlingsausbildung bei SKF Steyr bewerben! Mehr Infos: www.skf.at , Kontakt: tina.hohenthanner@skf.com