Lehrgang erfolgreich abgeschlossen

08.12.2016, 09:02 Uhr

Am 28. November endete am BFI Steyr der Zertifikatslehrgang „Personalverrechnungsassistent/in“ mit sehr beachtlichen Ergebnissen.

STEYR. Der Lehrgang richtete sich an Personen, die in die Personalverrechnung einsteigen wollen. In 62 Unterrichtseinheiten erwarben die Teilnehmer die erforderlichen Grundkenntnisse, um Vorbereitungsarbeiten für die Personalverrechnung abwickeln zu können. Gelehrt wurden unter anderem die Abrechnung von laufenden Bezügen, die Abrechnung von Sonderzahlungen, die betriebliche Mitarbeitervorsorge (Abfertigung neu) und besondere Fälle der Personalverrechnung wie Krankenstand oder Urlaub. Rund ein Drittel der Kurszeit wurde für Personalverrechnung am PC mit der Software von BMD aufgewendet. Unter den Absolvente gab es dieses Mal rei sehr gute und vier gute Erfolge.

Der nächste Zertifikatslehrgang am BFI Steyr unter der Leitung von Trainerin Gudrun Wlasaty startet am Dienstag, 21. Februar und dauert bis 4. April. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.bfi-ooe.at oder unter der BFI-Serviceline 0810 / 004 005.