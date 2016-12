Tag der offenen Tür an der NMS Losenstein

06.12.2016, 12:42 Uhr

Seit fünf Jahren besteht nun in Losenstein eine Neue Mittelschule. Seit diesem Schuljahr haben die Schülerinnen und Schüler in Losenstein die Möglichkeit, den Zweig „Technik und Naturwissenschaften“ zu wählen. In jedem Schuljahr können zusätzlich drei Wochenstunden gewählt werden, um die Kompetenzen in diesem Bereich zu erweitern.

Die Schulgemeinschaft der NMS Losenstein ist glücklich über die vielen Verbesserungen, welche die Neue Mittelschule eröffnet hat. Ein weites Spektrum an projektorientiertem Unterricht, die Möglichkeit, eine zweite Fremdsprache zu wählen, Teamteaching in Deutsch, Englisch und Mathematik sind nur einige Punkte der Veränderungen, die es gegeben hat.Viele Eltern haben bei den Elternabenden angeregt, einmal erleben zu können, was an „dieser“ Neuen Mittelschule so anders ist. Wir wollen ihnen und allen anderen Interessierten aus dem Ennstal dazu zu Möglichkeit geben.o Wie ist das, wenn zwei Lehrer in einer Klasse unterrichten?o Wie lernen die Kinder Spanisch?o Welche Möglichkeiten bietet der Schwerpunkt „Technik und Naturwissenschaften“?o Welche Projekte können die Kinder wählen?o Wie lange ist an der NMS Losenstein Unterricht?o Können auch Kinder, die nicht in Losenstein oder Laussa wohnen, die Schule besuchen?Die Antworten auf diese und viele andere Fragen erhalten Sie und Ihr Kind an unserem „Tag des offenen Unterichts“ – einfach vorbeikommen, dabei sein, zusehen und mitmachen!!!