Vorhang auf für Englisch an der NMS Promenade

03.02.2017, 10:09 Uhr

49 Schüler haben ihren großen Auftritt

STEYR. An der Neuen Mittelschule Promenade drehte sich in der vergangenen Woche alles um die englische Sprache! Das Highlight: die abschließende Veranstaltung am Freitag, 27. Jänner, bei der 49 Schüler der 4. Klassen Lieder und Rollenspiele vorführen – ausschließlich auf Englisch!Im Rahmen eines Projektes der Associated Bilingual Classroom Initiative (ABCi) verwandelte das Team aus Native Speakers den Unterricht über eine Woche hinweg in ein internationales Umfeld, bestehend aus Workshops und fächerübergreifendem Lernen. Kendall und Elizabeth aus den USA, und Francis und Luke aus Großbritannien haben die SchülerInnen aus Steyr so dabei unterstützt, einen authentischen und kreativen Zugang zur englischen Sprache und Kultur zu entwickeln – und dabei jede Menge Begeisterung geweckt. Die Native Speakers von ABCi waren beeindruckt von der Motivation und dem Talent des Nachwuchses aus Steyr: “Großartige junge Menschen! Wir wurden herzlich empfangen und hatten so viel Freude bei der Arbeit. Am Ende der Woche fiel uns der Abschied schwer.”ABCi ist ein gemeinnütziger Verein aus Vorchdorf, der in ganz Österreich tätig ist und es sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum Jahr 2020 jedes Schulkind in Österreich mit einem kostenlosen Englischprojekt zu erreichen.