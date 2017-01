Matrei am Brenner , Matrei am Brenner AT

In dankbarer Erinnerung an den 100. Geburtstag von Professor Anton Kratz, der in Südafrika Karriere machte - bis er in Konflikt mit dem Apartheid-Regime geriet - erklingt beim Festgottesdienst zu Mariä Lichtmess die „Trompetenmesse“ von Anton Erich Kratz mit der Schola St. Erasmus und dem Steinacher Bläserkreis. Dieses Werk wurde im Jahr 1969 von den Kirchenchören Gries und Matrei am Brenner uraufgeführt. Bernhard Aichner dirigierte, Max Gschwenter, Walter Gritsch und Hans Eller waren die Trompeter und an der Orgel war der Komponist selbst. Zum Festgottesdienst am 2. Februar 2017 um 19 Uhr in der Pfarrkirche Steinach mit Pfarrer Cons. Albert Moser und zum persönlichen Gedenken an den bedeutenden Tiroler Musiker Anton Erich Kratz sind alle herzlich eingeladen.