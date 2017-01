Gmiatlich & Fein

AT

Unter diesem Motto musizieren am Donnerstag, den 02. Februar Maultasch und Tiroler Kas, Bloserwind, Andi und die flotten Gitschen sowie die Familienmusig Stecher beim 1. Musikantenhoangart im Gasthof Lamm in Matrei am Brenner

Beginn ist um 20:00 Uhr im Gasthof Lamm, Ausklang ab ca. 21:30 Uhr.

Moderiert wird von Peter Margreiter. Tischreservierungen können unter der Nummer 05273 6221 vorgenommen werden. Zukünftig findet die Veranstaltung mit wechselnden Gruppen jeden 1. Donnerstag im Monat statt