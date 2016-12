Hasch mich, Genosse!

Der russische Balletttänzer Petrovyan hat sich nach einem Gastspiel seiner Balletttruppe abgesetzt – und zwar ausgerechnet in den Kofferraum von Commander Rimmingtons Wagen. Dessen Tochter, ihr Verlobter und ihre Freundin, die Prima Ballerina Alica, entfachen jetzt ein Feuerwerk der Turbulenzen, um den Politflüchtling vor dem Vater, vor der plötzlich auftauchenden Mutter, vor einem Polizisten und einem Regierungsbeamten, zu verstecken. Vor allem der Verlobte Gerry muss da von einer Rolle in die andere springen, um den Eiertanz des Vertuschens heil zu überleben. Wird die Flucht Petrovyans in den Westen trotz des Eingreifens von Onkel Hoskins und dem furchtsamen Nachbarn gelingen?

Eine Farce von Ray Cooney unter der Regie von Konrad Plautz0501/881200Gemeindesaal Fulpmes€ 7,00TVB FulpmesSamstag, 14.1.2017Sonntag, 15.1.2017, Beginn: 19 Uhr!!!Samstag, 21.1.2017Sonntag, 05.02.2017, Beginn: 19 Uhr!!!Samstag, 11.02.2017Freitag, 17.02.201720 Uhr, Sonntags 19 Uhr