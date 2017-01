AT

Fulpmes: HTL Fulpmes |

Am Sonntag, dem 05.02. 2017 findet um 14 Uhr der Künstlernachmittag für Jugendliche mit Johannes Maria Pittl in der HTL Fulpmes statt. Im Rahmen eines Kunstprojekts laden wir interessierte Jugendliche herzlich zu einem Künstlernachmittag ein. Der Fulpmer Künstler Johannes Maria Pittl wird gemeinsam mit den Schützbedürftigten aus dem UmF Heim und allen interessierten Jugendlichen Bilder für eine Ausstellung gestalten. Der Erlös der Ausstellung wird für gemeinnützige Projekte in Fulpmes verwendet. Alle Materialien für die Bilder werden gestellt. Wir freuen uns auf einen kreativen Nachmittag!