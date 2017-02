Leichenschmaus mit Bernhard Aichener / Totenrausch @ EssBar

…im Rahmen seiner "Totenrausch" Lesetour wird uns Bernhard Aichner auch wieder in der

EssBar besuchen. Wir freuen uns schon auf den Leichenschmaus mit Bernhard! Die Veranstaltung findet wieder in Kooperation mit der Tyrolia Buchhandlung in Fulpmes statt, die auch wieder mit einem Büchertisch vertreten sein wird. Bernhard Aichner wir nach der Lesung natürlich wieder Bücher signieren und eure Fragen beantworten.

Die Lesung inkl. Aperitif und 4- Gänge Menü kostet € 44.-

Die Karten sind im Vorverkauf bei uns in der EssBar erhältlich! Und seid schnell, letzes Jahr war die Veranstaltung sehr schnell ausverkauft! Wir freuen uns riesig.....