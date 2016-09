Spielen verbindet - Benefizveranstaltung Arche Tirol

Spielefest zugunsten des neuen Arche-Hauses

Spieleflohmarkt, Spieletunier, Tombola… - ein Fest für alle Generationen.Neben ungezählten Möglichkeiten zu spielen können Gäste dem Spieleerfinder und Illustrator Christian Opperer über die Schulter blicken. Neue und traditionelle Spiele werden von den Spielpädagogen der Spielebörse professionell erklärt.Veranstalter: Spielbörse der Diözese Innsbruck und das Freiwilligenzentrum Wipptal.Für das leibliche Wohl und weitere Unterstützung sorgt das Eltern-Kind-Zentrum Wipptal sowie Audit – familienfreundliche Gemeinde Steinach.

Alle Spenden gehen an das neue Arche-Haus in Steinach am Brenner. Die Arche Tirol ermöglicht Menschen mit und ohne Behinderung miteinander zu leben und zu wohnen. www.arche-tirol.at