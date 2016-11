Projektideen für Freiwilligentag 2017 gefragt!

25.11.2016, 22:19 Uhr

Mitmachen lohnt sich!

Alle Freiwilligenzentren der Freiwilligenpartnerschaft Tirol organisieren in Abstimmung mit Partnereinrichtungen Schnuppermöglichkeiten für Freiwillige und sorgen damit für eine landesweite Vielfalt von Projekten. So konnten im Vorjahr über 50 Projekte am Freiwilligentag umgesetzt werden.Der Erfolg der vorangegangen Freiwilligentage rechtfertigt die Vorbereitungen für die Einrichtungen mehrfach. Durch das Know-How und die zeitlichen Ressourcen von Freiwilligen wird scheinbar Unmögliches möglich. Die einzelnen Einsätze dauern zwischen zwei und acht Stunden. Projekte, die ohne langes Einarbeiten zu bewältigen sind, sind besonders geeignet: z.B. ein Museumsbesuch mit älteren Menschen, die Sanierung eines Spazierweges, einen Spielnachmittag zu organisieren, der Bau von rollstuhlgerechten Hochbeeten oder Rollstuhlbasketball. Aufgabe der Einrichtungen ist es, die nötigen Arbeitsmittel bereit zu stellen und die Freiwilligen am Freiwilligentag am 17. März 2017 kompetent zu begleiten.Anmeldeschluss 15. Dezember 2016Organisationen, Vereine und Einrichtungen sind eingeladen, diese Chance zu nutzen und gute Projektvorschläge für den Freiwilligentag bis 15. Dezember 2016 einzureichen: Veronika Latta-Flatz freut sich auf gute Zusammenarbeit bzw. Anmeldungen und steht gerne für Auskünfte zur Verfügung. Kontakt: Veronika Latta-Flatz, Koordination Freiwilligentag, 0512/72 70 35 oder freiwilligenzentrum@dibk.at