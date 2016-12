16.12.2016, 17:12 Uhr

Energetische Hausreinigung, Wohnungsreinigung und Grundstücksreinigung

Der Wohlfühlfaktor spielt in unserem Leben eine große Rolle.

Wenn wir nach Hause kommen, so erwarten wir eine Atmosphäre, in der wir von der Arbeitswelt und unserem Umfeld Abstand nehmen können. Hier ist es wichtig, dass im Haus und der Wohnung eine energetisch gesunde Atmosphäre herrscht. Fühlt man sich Daheim unbehaglich, ängstlich, verunsichert oder verärgert, so kann dies die Folge von unstimmigen Energien in der Wohnung und im Haus sein. Besonders Kinder sind empfänglich für krankmachende oder negative Energien.

Nikolaus Felder bietet eine Energetische Haus- und Wohnungsreinigung für ihre persönlichen Bedürfnisse an.Auch eine Grundstücksreinigung bringt negative Energieströme in einklang.Für Leser vom Bezirksblatt haben wir bis 7.1.17 eine Sonderaktion.Das Original Tiroler Energieherz mit einer Ermässigung von 20 Prozent.Einzulösen auf: www.tirolernatur.at (kostenloses Kudenkonto muss erstellt werden)