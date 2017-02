SEMINAR MIT DEN INNEREN ARCHETYPEN: KRIEGER, SIEDLER & NOMADE

„Lebe ich wirklich das Leben, das mir gut tut?“

Krieger-Siedler-Nomaden (KSN) Modell ist eine ressourcen- und lösungsorientierte Methode, die vom britischen Psycho- und Hypnotherapeuten Terence Watts in den 90er Jahren erfunden und stetig weiter entwickelt wurde. Weltweit arbeiten sehr viele Hypnotherapeuten mit dieser Methode. Die Erfolge sind oftmals verblüffend, für den Therapeuten genauso, wie für den Klienten. Selbst therapieresistente Klienten sprechen auf KSN rasch und deutlich an.

Die Krieger-Siedler-Nomaden Methode wird nicht nur im Bereich Training, Coaching und Therapie angewendet, sondern auch in der persönlichen Weiterentwicklung. Insofern können Sie in diesem Seminar Ihre verborgenen Fähigkeiten und Ressourcen entdecken und für sich und andere nutzbar machen.Die Buchstaben (KSN) stehen für Krieger, Siedler und Nomaden, denen archetypisch (Karl Gustav Jung) bestimmte Fähigkeiten und Eigenschaften zugeschrieben werden.Der Krieger steht für Stabilität, Disziplin und logisch-strategisches Denken, der Siedler für Harmonie durch Kommunikation, Stärke und Verlässlichkeit und der Nomade für Innovation, Leichtigkeit und Lebensfreude. Dem Modell nach trägt jeder Mensch alle Persönlichkeitsanteile des Kriegers, Nomaden und Siedlers in sich, einige Persönlichkeitsanteile werden gelebt und andere schlummern im Verborgenen. Doch unterschiedliche Anforderungen und Aufgaben verlangen unterschiedliche Kompetenzen. Am erfolgreichsten sind wir, wenn es uns gelingt, den Persönlichkeitsanteil in uns zu aktivieren, der in der jeweiligen Situation am wirkungsvollsten agieren kann.In dem Seminar werden SIE:• Ihren Krieger, Siedler und Nomaden entdecken und Ihre Stärken kennen lernen.• lernen, welche Merkmale der Krieger, Siedler und Nomade in sich trägt und wie diese nach außen wirken, dadurch werden Sie auch ihre Mitmenschen besser verstehen.• herausfinden, wie Ihr Krieger, Siedler und Nomade Ihr bisherigesVerhalten beeinflusst hat und wie Sie deren Fähigkeiten und Ressourcenin Zukunft jederzeit für sich nutzen können.• erfahren, wie Krieger, Siedler und Nomaden Ihnen helfen, interne Konflikte aufzuspüren und aufzulösen, die dadurch entstehen, dass man nicht das Leben lebt, das einem eigentlich gut tun würde.• Ihren Krieger, Siedler und Nomaden aktivieren, um mehr Bewusstheit, Ausgeglichenheit, Vitalität in Ihr Leben zu integrieren.Mit der Krieger-Siedler-Nomaden Methode, der Zielarbeit und einer leichten Tagtrance werden Ihre Persönlichkeitsanteile dieser Archetypen ans Licht geholt, neu belebt und aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet.Lassen Sie sich von den beiden Referentinnen, Sidonie Carstensen und Bianka Gschnell auf die spannende Entdeckungsreise zu Ihren inneren archetypischen Persönlichkeitsanteilen (KSN) mitnehmen.Sidonie Carstensen:Coach, Trainerin und Hypnotherapeutin in München und Hamburg. Heilpraktikerin für Psychotherapie, NLP-MasterPractitioner (SoNLP), EMDR-Therapeutin, Havening-Practitioner. Seit über 10 Jahre Trainerin bei Hypnovita, Akademie für hypnotische Heilkunst, MünchenBianka Gschnell:Trainerin, Hypnotherapeutin, Klinische- und Gesundheitspsychologin, InnsbruckZIELGRUPPE: Alle Interessierten, die mehr über sich selbst und ihren Mitmenschen erfahren und lernen wollen. Sie benötigen keine Vorkenntnisse.SEMINARTERMIN / SEMINARZEITENSamstag, 18.03.2017 von 10.00 – 17.30 UhrSonntag, 19.03.2017 von 10.00 – 16.00 UhrSEMINARGEBÜHR: 2 Tage Spezial-Seminar für 275.- EuroSEMINARORT: Almi`s Berghotel, Obernberg am BrennerFür Krieger, Siedler & Nomaden haben wir als Seminarort das wunderschöne und ruhige Almi`s Berghotel gewählt. Der Charakter dieses Seminars passt hervorragend in das Hotel, welches mitten in der herrlichen Bergkulisse des Obernbergs liegt.Mehr Info zum Hotel und Anfahrtsbeschreibung unter: www.almis-berghotel.at ANMELDUNG: Melden Sie sich zum Seminar bitte entweder telefonisch 0650-6413016oder per Email kontakt@praxis-gschnell.at an. Nach der Anmeldung setzen wir uns umgehend mit Ihnen in Verbindung. Die Anmeldung ist verbindlich.Achtung: begrenzte Teilnehmer! Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.