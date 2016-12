Bereits so früh, werden die ungewollten Geschenke… wieder zum Verkauf angeboten…

24.12.2016, 11:22 Uhr

24.12.2016Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr, verbunden mit dem Dank an alle, die mir etwas zurück geschrieben haben. Dass ab und zu Beiträge dabei waren, die euch gefallen haben.Das zeigen bereits so früh, die ungewollten Geschenke…Nicht das Materielle zählt, nur das, was von Herzen kommt...

Aus fernen Landen kommen wir gezogen;Nach Weisheit strebten wir seit langen Jahren,Doch wandern wir in unsern Silberhaaren.Ein schöner Stern ist vor uns hergeflogen.Nun steht er winkend still am Himmelsbogen:Den Fürsten Juda's muss dies Haus bewahren.Was hast du, kleines Bethlehem, erfahren?Dir ist der Herr vor allen hochgewogen.Holdselig Kind, lass auf den Knie'n dich grüßen!Womit die Sonne unsre Heimat segnet,Das bringen wir, obschon geringe Gaben.Gold, Weihrauch, Myrrhen, liegen dir zu Füßen;Die Weisheit ist uns sichtbarlich begegnet,Willst du uns nur mit Einem Blicke laben.(August Wilhelm Schlegel)