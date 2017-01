Die Welt entdecken und dabei Gutes tun

22.01.2017, 17:23 Uhr

, Inhaber der Bergsteigerschule Stubai und Obmann des TVB, organisiert seit über 20 Jahren Bergtouren zu den verschiedensten Orten der Welt und engagiert sich dabei auch karitativ. Heuer führte die Reise mit fünf weiteren Gästen nach Nepal, wo die Besteigung des Mera Peak (6476 m) und des Amphu Lapsa (5900 m) am Programm stand. Am vergangenen Samstag lud die Kultur-Mieders unter GVden Bergführer in den Gemeindesaal, um seine Reiseerlebnisse zu präsentieren. Die Gästeversorgung übernahm der Tuiflverein unter Obm.. Alle freiwilligen Spenden dienen zur Anschaffung von Rollstühlen für behinderte Kinder in Tansania.