Ein riesen Thema HBCD

Verbot für Flammschutzmittel HBCD(Wien, 11. März 2016) Herstellung und Anwendung des Flammschutzmittels HBCD sind ab März 2016 in der EU verboten. Der Stoff ist in die POP Verordnung über persistente organische Schadstoffe aufgenommen worden. Ausnahmen auf Grund der REACH Verordnung gelten weiterhin.

Die Prüfstelle im Umweltbundesamt kann den Stoff in fast allen Umweltmedien analysieren, aber auch in Produkten und Materialien wie etwa Polystyrol, Möbelbezügen und Vorhängen. Als eines von wenigen Labors kann die Prüfstelle HBCD bereits in geringen Konzentrationen nachweisen, daher sind z.B. Grenzwertüberprüfungen von Styroporprodukten kein Problem.**********************************************************************************************Das Erbe des "dreckigen Dutzend"DDT und Co bleiben trotz Verboten noch lange erhaltenHormonähnliche Umweltgifte sind nicht erst seit gestern ein Problem. Das wohl berühmt-berüchtigtste Beispiel findet sich schon seit über 50 Jahren in der Umwelt und wird das wahrscheinlich auch noch weitere 50 Jahre tun: das Insektenvernichtungsmittel Dichlor-diphenyl-trichlorethan, besser bekannt unter der Abkürzung DDTDarüber sollten Sie nachdenken...