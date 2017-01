Fotoshooting, Styling, Musik und Tanz: Der Jungbauernball Neustift

06.01.2017, 19:53 Uhr

NEUSTIFT (kr). Auch dieses Jahr startet die Ballsaison im Stubai- und Wipptal wieder mit dem Ball der Jungbauern Neustift - und heuer hatte der Ball so einige Highlights zu bieten! Professionelle Stylistinnen waren für die Damen da, um die Haare mit Glätteisen, Lockenstab und Co. fertig für den Ball zu machen. Außerdem konnte man sich und seine Ballbegleitung von einem Fotografen vor der Kulisse eines urigen, alten Stadels verewigen lassen.Natürlich gab es auch heuer wieder eine große Tombola, wo zahlreiche Wertpreise gewonnen werden konnten. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Zillertaler Mander. Unter den Gästen waren unter anderem Pfarrer Josef Scheiring, Vizebürgermeister Andreas Gleirscher, Ortsbauernobmann Karl Pfurtscheller und der Landesobmann-Stv. der Bauernjugend Eisacktal Thomas Bacher.Jungbauern-Obmann Patrick Berger: "Es freut mich sehr, dass wieder so viele zu unserem Ball gekommen sind! Ein Dank gilt natürlich wieder allen unseren fleißigen Helfern, ohne die der Ball nicht möglich gewesen wäre."