Ich wünsch Euch allen schöne Festtage

22.12.2016, 21:07 Uhr

22.12.201650 Jahre Höflichkeit…Das Zusammenleben in einer Beziehung ist nicht immer einfach.Spötter sagen sogar, dass Mann und Frau gar nicht, oder vielleicht nicht immer, zusammenpassen...Psychologische Ratgeber über Beziehungsfragen füllen ganze Bibliotheken. Außer den unvermeidlichen Streitigkeiten kann auch falsche Rücksichtnahme Schaden anrichten.Hierzu eine Geschichte:Ein altes Ehepaar feierte seine goldene Hochzeit. Am Frühstückstisch dachte die Frau:„Schon seit 50 Jahren nehme ich Rücksicht auf meinen Mann und gebe ihm den knusprigsten Teil des Brötchens. Aber heute möchte ich ihn endlich auch einmal genießen.“ Sie strich auf den oberen Teil des Brötchens Butter und gab die untere Hälfte ihrem Mann. Entgegen all ihren Erwartungen war er sehr erfreut, küsste ihre Hand und sagte: „Mein Schatz, du hast mir gerade die größte Freude an diesem Tag gemacht. Schon 50 Jahre lang habe die untere Hälfte des Brötchens nicht mehr gegessen, obwohl ich sie am liebsten mag. Ich dachte immer, dass du sie haben willst, weil du sie so gerne isst.“

Mein Tipp: Machen Sie den Mund auf und sagen Sie klipp und klar, was Sie gerne haben, was Sie mögen und was nicht. Der andere ist schließlich kein Gedankenleser, ich ergänze oft, auf dem Display, sprich Stirn steht nichts lesbares.Rücksichtnahme ist gut, aber Samthandschuhe haben noch niemanden wirklich genutzt.Noch etwas: Wenn Ihnen mein Tipp gefällt, geben Sie ihn auch Ihrem Partner zu lesen.In diesem Sinne schöne Weihnachten…Darüber sollten wir nachdenken…