Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag

05.02.2017, 23:47 Uhr

„Was habe ich davon?“, könnten Sie sich fragen. „Warum soll ich zu anderen nett sein, die sind es ja auch nicht zu mir?“ „Ich kenne viele ja gar nicht richtig?“Sie können miesepetrig durchs Leben gehen, das ist Ihr gutes Recht. Sie können auch Gott und der Welt grollen, aber die Konsequenzen daraus müssen Sie selbst ausbaden, denn der Groll findet in Ihrem Bauch statt!Es gibt keinen einzigen Gedanken, der außerhalb Ihres Körpers gedacht wird. Somit verursacht jeder Gedanke eine Körperreaktion. Passen Sie auf, was Sie denken, es geht um nichts Geringeres als um Ihre Gesundheit.Ich wünsche Allen eine schöne Woche. Falls Sie gerade krank sind, so wünsche ich Ihnen gute Besserung, es wird schon wieder. Sie werden sehen, morgen geht es Ihnen schon wieder viel besser…Es müssen nicht immer starke Medikamente sein, manchmal hilft nur an seine Lieben denken, oder fragen, darf ich dich zu einem Kaffee einladen?…Darüber sollten wir nachdenken.