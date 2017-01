Sportliches Ballvergnügen in gold-schwarz

15.01.2017, 15:30 Uhr

Neue Gesichter und schwingende Tanzbeine beim Matreier "Ball des Sports"

PFONS (lg). Dass die Gestaltung des Matreier Sportlerballes in neuen Händen liegt, wurde den Besuchern schon beim Betreten des Pfoner Gemeindesaales am Samstag eindeutig klar. Nämlich in Form eines schwarz-goldenen Design, das sich von Plakaten über die Dekoration mit hin zu großen SV-Matrei-Logos in eben diesen Farben zog. Elmar und Renate Putzl, bisher bekannt durch ihre Firma "Tyrol Design", ziehen nämlich seit dem neuen Vereinsjahr die Fäden im Hintergrund des SV Matrei. "Ein bisschen nervös war ich schon, aber jetzt tanzen die Leute, alle sind gut drauf und ich bin erleichtert", meinte Renate Putzl zu Beginn des Balles, den sie heuer erstmals organisierte. Und der Ball, der schon unter bisheriger Führung ein Highlight war, hat durchaus das Zeug, genau das auch zu bleiben. Zu den Klängen der Tiroler Partyband "6er Pack" feierten die Ballgäste bis in die frühen Morgenstunden. Ein Glück, das die Bandmitglieder bereits am Vormittag angereist waren. Am Nachmittag wäre für die teilsweise aus dem Ausserfern stammenden Jungs wegen dem starken Schneefall und gesperrten Straßen nämlich vermutlich nur mehr eine Absage geblieben. Die aus Navis stammende Front-Sängerin Natalie Krenslehner wusste das Publikum mit ihrer beeindruckenden Stimme zu begeistern.