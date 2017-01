Was haben Sie aus Ihrem Leben gemacht?

08.01.2017, 23:36 Uhr

Das neue Jahr sieht mich freundlich an, und ich lasse das alte mit seinem Sonnenschein und Wolken ruhig hinter mir. (Goethe)Gott sei mit mir gnädigIm Oktober 1517 schlug der Mönch Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg an.Es ist die Chance, so viel wie nie zu vor, von Martin Luther zu lernen, da vieles jetzt neu aufbereitet und zugänglich gemacht wurde, welch ein Reformator und das bereits vor 500 Jahren…

Nachund1. "Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben"2. "Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet"3. "Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken"4. "Ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten"5. "Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein"Wo besteht hier der Unterschied?Schon Erich Kästner wusste: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Er nahm sich seine eigenen Worte bereits als Junge zu Herzen: „Wenn ich 30 Jahre bin, will ich, dass man meinen Namen kennt.Bis 35 will ich anerkannt sein. Bis 40 sogar ein bisschen berühmt.“Das ist ihm gelungen, denn seine Kinderbücher verzauberten Millionen.Sie müssen nicht berühmt werden und sich nicht in Geschichtsbüchern verewigen, aber leben Sie Ihr eigenes Leben!In einer chassidischen Geschichte erzählt Rabbi Susja:In der kommenden Welt wird man mich nicht fragen:"Warum bist du nicht Mose(s) gewesen?"Man wird mich vielmehr fragen:"Warum bist du nicht Susja gewesen?"Man wird mich nicht fragen:"Warum hast du nicht das Maß erreicht, das der größte und gewaltigste Glaubende unserer Religion gesetzt hat?"Sondern man wird mich fragen:"Warum hast du nicht das Maß erfüllt, das Gott dir ganz persönlich gesetzt hat?Warum bist du nicht das geworden, was du eigentlich hättest werden sollen?"Peter Rosegger (Peter Rosegger war ein österreichischer Schriftsteller) und sagte:Niemand weiß, wie lange noch Zeit dafür bleibt.Jetzt verstehen Sie vielleicht auch besser meinen Vorspann…Wenn Ihnen dieser Tipp zu denken gibt, dann hat er seinen Zweck erfüllt.Der Mensch soll zwar „edel, hilfreich und gut“ sein, aber er darf sich dabei selbst nicht vergessen.Wenn jeder für sich allein, an sich selbst denkt, so ist an jeden gedacht und wenn er gebraucht wird, so ist er gestärkt da.Darüber sollten wir nachdenken…