Christbaumverkauf in Gries am Brenner

, Gries 75 , 6156 Gries am Brenner AT

Gemeindeamt , Gries 75 , 6156 Gries am Brenner AT

Der Christbaumverkauf in Gries am Brenner findet direkt beim Gemeindeamt an folgenden Tagen statt:



Am Freitag, den 16.12.2016 von 13:00 – 17:00 Uhr



Bei Fragen können Sie sich unter folgender Nummer melden: 06645248010



Weitere Infos unter: www.tannengut.at



Schöne Weihnachten wünscht Familie Mair