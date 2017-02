01.02.2017, 09:30 Uhr

Der Interreg-Rat will mit Projekten die Grenzen zwischen nördlichem und südlichem Wipptal aufbrechen.

WIPPTAL. Unter dem Motto "Ein Wipptal ohne Grenzen" konnten das nördliche und südliche Wipptal als grenzüberschreitendes Kooperationsgebiet bereits von 2007 bis 2013 zusammenarbeiten. Im Frühjahr 2015 hat sich die Region erneut für die Teilnahme am Interreg-Programm Italien-Österreich beworben – und wurde bestätigt! Die ersten Schritte hin zur Umsetzung von zahlreichen überregionalen Projekten werden nun eingeleitet.

"Bottom-up"

Projekt "Alte Brennerstraße"

Das Wipptal wird im Zuge des Projektes eine sogenannte CLLD-Region (= lokale Entwicklung unter Federführung der Bevölkerung) – das bedeutet, dass diese Region als grenzüberschreitendes Kooperationsgebiet verstanden wird, bei dem die Ideen von der Bevölkerung selbst entwickelt werden. In Nordtirol wird die CLLD-Interreg-Strategie vom Regionalmanagement Wipptal in Steinach umgesetzt und in Südtirol von der Genossenschaft für Regionalentwicklung und Weiterbildung – kurz GRW – Wipptal. Hany Dvorak, CLLD-Koordinatorin nördliches Wipptal: "Es geht darum, dass die Ideen von Seiten der Bevölkerung kommen und wir als Organisation bei diesen Ideen unterstützend dabei sind." Carmen Turin, CLLD-Koordinatorin südliches Wipptal, ergänzt: "Das Projekt steht unter dem Motto 'Ein Wipptal ohne Grenzen' – und genau das soll es auch sein. Vor allem die Zusammenarbeit zwischen den Regionen soll durch die Projekte gestärkt werden."In der vorigen Periode wurden einige Projekte erfolgreich umgesetzt, wie beispielsweise die naturnahe Lenkung von Skitouren-Routen oder die Wiederherstellung von Lärchenwiesen.Für die kommende Periode sind wieder verschiedene Veranstaltungen, wie beispielsweise Theater-Aufführungen, oder auch eine gemeinsame Homepage für die Betriebe in den Regionen geplant. Das erste große Projekt wird "Die Alte Brennerstraße" sein: Dabei haben sich die Betriebe entlang der alten Brennerpassstraße zusammengeschlossen und zeigen, was früher entlang dieser Strecke alles passiert ist – das geschieht in Form von Themenbereichen, die in den Betrieben zum jeweiligen Thema eingerichtet werden. Hany Dvorak betont: "Die lange Geschichte, die das südliche und nördliche Wipptal verbindet, soll durch diese Projekte wieder ins Bewusstsein gebracht werden."