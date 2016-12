Erfolgreiches Zuchtjahr für den Kleintierzuchtverein T14 Stubai/Wipptal

09.12.2016, 16:27 Uhr

Jessica Eller aus Neustift wurde mit ihren Zwergwiddern siamfärbig gelb Jugendlandesmeisterin, außerdem wurde sie Ausstellungssiegerin der Jugend und konnte den Hesa-Jugendcup gewinnen. Bei der Südostschau in der Steiermark wurde sie mit ihren Zwergwiddern Internationale Jugendmeisterin und zeigte auch das beste Einzeltier.Vizeobmann Thomas Leitgeb aus Mieders wurde mit seinen Großsilber hell Landesmeister und bei der siebten Alpenlandschau in Penzberg (Deutschland) sogar Alpenmeister. Obmann Rudolf Kainz aus Fulpmes wurde mit seinen Alaska schwarz ebenfalls Landesmeister. Außerdem konnte er bei der Clubvergleichsschau der Schecken- und Holländerkaninchenzüchter in Niederösterreich mit seinen Riesenschecken schwarz/weiß gleich drei V-Tiere stellen.Manuel Illmer aus Neustift errang mit seinen Farbenzwergen grau den Jugend-Landesmeistertitel. Ramona Eller aus Neustift erreichte mit ihren Farbenzwergen Havannafärbig ein Top-Ergebnis mit 386 Punkten. Bei der steirischen Südostschau wurde sie mit ihren Kaninchen zweite Vizemeisterin. Johann Tembler aus Fulpmes zeigte sich bei der ersten Prämierung seiner Singkanarien in Bayern von seiner besten Seite und erreichte mit 354 Punkten den ersten Platz!.