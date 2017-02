Gemeinsame Bauverwaltung für Mieders und Schönberg

01.02.2017, 15:12 Uhr

Als eine der ersten Gemeinden in Tirol starten die Stubaier Gemeinden Mieders und Schönberg eine Kooperation in Form einer gemeinsamen Bauverwaltung.

MIEDERS/SCHÖNBERG (kr). Jetzt ist es fix – die beiden Gemeinderäte von Schönberg und Mieders haben gestern zugestimmt, dass es eine gemeinsame Bauverwaltung geben soll.Unter der Leitfrage "Warum Kooperation?" begrüßte Hermann Steixner, der Bürgermeister von Schönberg, die Gemeinderäte und anwesende Gäste, unter denen sich unter anderem auch der Landtagsabgeordnete Florian Riedl befand. In Tirol werden Kooperationen zwischen Gemeinden gewünscht und gefördert – nun wolle man in Mieders und Schönberg mit gutem Beispiel voran gehen und eine gemeinsame Bauverwaltung einrichten. Als Vorteile für die Gemeinden nannte er eine bessere Qualität der Dienstleistungen für den Bürger.

"Chance für das Tal"

Mehr Kosten für Mieders

Standortfrage

Auch der Bürgermeister von Mieders, Daniel Stern, betonte, dass eine Kooperation bei der Bauverwaltung eine "Chance für beide Gemeinden" sei. Außerdem könne man so beispielsweise eine Baueinreichung schneller bearbeiten und Bürger schnell und kompetent beraten.Ausgearbeitet wurde das Projekt von Vertretern beider Gemeinden und dem Unternehmensberater Jochl Grießer. Der Standort des neuen Büros für den Baukoordinator soll sich in Schönberg befinden – die Geschäftsführung obliegt dem Miederer Bürgermeister Stern. Von Schönberg aus würde dieser dann beide Gemeinden – vor allem auch auf Baustellen vor Ort – betreuen.Basierend auf Bauverfahren, der Anzahl der Gebäude und mehr wurde errechnet, dass Mieders rund 64 % der Kosten übernehmen müsse und Schönberg 37 %. Jochl Grießer: "Der Mehrwert für beide Gemeinden lässt sich aber nicht durch Kosten ausdrücken. Kernkompetenzen im eigenen Haus, Service- und Beratungsqualität für Bürger kann man nicht in Geld ausdrücken."Bei der Diskussion beider Gemeinderäte wurde vor allem dieser Standort diskutiert: Aus Sicht einiger Miederer Gemeinderäte wäre es sinnvoller gewesen, das Büro in Mieders einzurichten, da es dort mehr Bauvolumen gibt. Diesem Argument wurde jedoch damit entgegnet, dass lediglich 2,8 Kilometer zwischen den beiden Ortschaften liegen.Am Ende wurden jedoch allen Beschlüssen zugestimmt und das Projekt gemeinsame Bauverwaltung startet!