Innovative Regionalität

16.02.2017, 08:00 Uhr

Michael Stern will mit seiner Schmankerlmanufaktur Regionalität und Innovation verbinden.

NEUSTIFT. Konzentriert schneidet Michael Stern in seiner Küche den Speck hauchdünn und drapiert ihn künstlerisch auf der Holzplatte, die er für eine Feier am Abend vorbereitet. Neben dem Speck ist die Platte noch mit anderen Schmankerln wie beispielsweise Grammelschmalz, Bergkäse oder Schinken belegt. Dekoriert hat "Autn Michl", wie man ihn im Stubai nennt, die Schmankerln mit der Haut einer Tomate, die er kunstvoll in Form einer Rose aufgelegt hat.

Mut zur Selbstständigkeit

Innovation

Regionalität

Seit November 2016 betreibt der 32-Jährige nun seine "Schmankerlmanufaktur", mit der er den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat. Für den gelernten Koch ist das die Erfüllung eines lang gehegten Traums: "Mit meiner Schmankerlmanufaktur kann ich das Handwerk des Kochens mit viel Kreativität verbinden – diese vielseitige Arbeit ist genau das, was ich immer schon tun wollte."Mit Standort in Neustift bietet er nun regionale Fleischprodukte, Catering für alle Anlässe und einen Mittagsservice an – ein Geschäftslokal hat Stern jedoch nicht: Alle Produkte können auf seiner Homepage in der gewünschten Menge bestellt werden und diese werden dann nach Hause geliefert. Damit will Stern regionale Produkte mit modernen Verkaufstechniken verbinden: "Manchmal sind die Leute das nicht gewohnt und stehen der Homepage eher skeptisch gegenüber – aber das legt sich dann schnell." Natürlich kann man auch per Anruf auf die "altmodische" Weise bestellen, erklärt Stern lächelnd.Stern: "Was mir besonders wichtig ist, ist die Qualität der Produkte." Es werden möglichst regionale Produkte verwendet – einiges davon stammt sogar vom eigenen Bauernhof. Diese Regionalität wird vor allem auch durch die Online-Plattform authentisch, aber gleichzeitig innovativ präsentiert und vermarktet. Michael Stern: "Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute heute wieder mehr Wert auf eine gute Qualität der Produkte legen."