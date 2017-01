Lebensmittel für Bedürftige

08.01.2017, 22:02 Uhr

Die "Team Österreich Tafel" gibt es jetzt auch beim Roten Kreuz in Fulpmes.

FULPMES (suit). Der Begriff "Wegwerfgesellschaft" ist nicht nur ein gelernter, sondern auch gelebter: jedes fünfte Brot in Österreich landet im Müll. Auf der anderen Seite leben rund eine Million Österreicher an der Armutsgrenze und müssen um ihr "tägliches Brot" zittern. Mit der "Team Österreich Tafel" wird Überfluss und Mangel zusammengebracht: "Sammeln statt vergammeln - verwenden statt verschwenden!" Unter diesem Motto werden jede Woche Lebensmittel von den freiwilligen Mitarbeitern des Roten Kreuzes von lokalen Supermärkten, Bäckereien und Gemüsebauern abgeholt, die inhaltlich noch einwandfrei sind, jedoch im Geschäft nicht mehr verkauft werden können. Anschließend haben Menschen mit niedrigem Einkommen oder in Notsituationen die Möglichkeit, die Lebensmittel im Rot-Kreuz-Heim Fulpmes zu beziehen. Jeden Samstag ab 19 Uhr erfolgt die Essensausgabe - die Registrierung ist zwischen 17-18 Uhr möglich. Für jede Person im Haushalt darf dabei ein bestimmtes Kontingent bezogen werden. Am vergangenen Samstag eröffnete die "Tafel" zum ersten Mal ihre Pforten. Rot-Kreuz Bezirksstellenleiter Günther Ennemoser durfte die ersten Kundschaften begrüßen und bedankte sich für den Einsatz bei den ehrenamtlichen Helfern. Bedürftige und interessierte Freiwillige sind herzlich eingeladen, die Tafel im Rot-Kreuz-Heim zu besuchen.